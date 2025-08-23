Учитель создал кружок, в котором приставал к ученицам и снимал процесс на видео
Учитель из США стал фигурантом уголовного дела после домогательств в отношении школьников. Об этом информирует Fox40.
В начальной школе города Сакраменто работал 64-летний педагог Ким Уилсон. Он не только преподавал, но и основал клуб, где дети могли попробовать себя в роли журналистов. Для кружка выделили специальное помещение, где Уилсон совершал сексуальные домогательства в отношении учениц. Мужчина фотографировал и записывал на видео происходящее.
Кроме того, педагог иногда проводил мероприятия для детей у себя дома, где также происходили насильственные действия. После того как о ситуации стало известно полиции, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире Уилсона и обнаружили доказательства его вины.
В квартире учителя были найдены DVD-диски и другие носители с видеозаписями домогательств. Эти материалы Уилсон собирал на протяжении нескольких лет. Педагог признал свою вину в отношении нескольких учениц.
Читайте также: