Учительница 12 раз занялась сексом с 13-летним учеником школы

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В США задержали 27-летнюю учительницу из штата Техас, которая совратила 13-летнего мальчика и 12 раз вступила с ним в интимную связь. Об этом сообщает Laredo Morning Times.
По данным издания, Адриана Мариэль Руллан, работающая в средней школе округа Уэбб, была арестована 20 декабря. Расследование в отношении девушки началось 27 ноября, после обращения родителей пострадавшего к администрации школы. Родители подростка заподозрили неладное, когда у него внезапно появились деньги на дорогие приобретения. Мальчик объяснил это наличием каких-то «хороших друзей».
Отчим проверил счет мальчики и увидела, что ему несколько приходили переводы от неизвестной женщины по фамилии Руллан. Позже он нашел сообщения с сердечкам от от некой Адрианы. Когда школьник узнал, что отчим проверил его аккаунты, он сбежал из дома.
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По данным издания, Адриана Мариэль Руллан, работающая в средней школе округа Уэбб, была арестована 20 декабря. Расследование в отношении девушки началось 27 ноября, после обращения родителей пострадавшего к администрации школы. Родители подростка заподозрили неладное, когда у него внезапно появились деньги на дорогие приобретения. Мальчик объяснил это наличием каких-то «хороших друзей».
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Алина Юрчак