Учительница больше полугода насиловала школьника в кустах возле теннисных кортов
В США 30-летняя учительница признала себя виновной в совращении школьника и сексуальном насилии над ним. Об этом сообщает Source One News.
Речь идёт о Мадлен Грегори, которая преподавала в округе Линкольн, штат Вашингтон. Расследование началось после того, как мать пострадавшего обнаружила в его смартфоне переписку с педагогом. Установлено, что замужняя женщина совратила подростка и больше полугода регулярно насиловала его.
Грегори склоняла ученика к интимной связи в школьных кладовках, спортзале и кустах возле теннисных кортов. Женщина манипулировала несовершеннолетним: жаловалась ему на семейную жизнь и запрещала ему встречаться с девушками. Это продолжалось с августа 2025 года по март 2026 года.
Когда юноша захотел прекратить отношения, учительница пригрозила покончить с собой. Из-за тайной связи и настойчивого поведения женщины пострадавший испытывал сильный стресс и беспокойство. Шестого октября Грегори признала свою вину. Приговор ей огласят 20 ноября — педагог может получить до пяти лет лишения свободы.
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