Учительница больше полугода насиловала школьника в кустах возле теннисных кортов

14 октября 2026, 03:27

В США 30-летняя учительница признала вину в сексуальном насилии над школьником

Фото: iStock/S_Chum

В США 30-летняя учительница признала себя виновной в совращении школьника и сексуальном насилии над ним. Об этом сообщает Source One News.