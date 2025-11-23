Учительница домогалась учеников и избежала наказания
В Австралии бывшая учительница избежала ответственности за сексуальное насилие над учениками. Об этом сообщает Mirror.
Преподаватель иностранных языков из Сиднея, Хельга Лэм, оказалась на скамье подсудимых по обвинению в сексуальном насилии над несколькими школьниками в период с 1978 по 1979 годы, когда им было от 13 до 16 лет. Бывшие ученики подали гражданские иски и получили компенсацию в размере 2,5 млн австралийских долларов (более 127,3 млн рублей).
71-летнюю Лэм признали невиновной, так как, по мнению суда, она «не знала, что её действия причинили вред ученикам». Судья отметил, что «почти 50 лет назад всё было иначе», и, вероятно, педагог не осознавала «последствий сексуального поведения между взрослыми и несовершеннолетними».
Согласно информации суда, хотя поведение Лэм было некорректным, отсутствуют доказательства того, что она должна была предвидеть психологический вред от своих действий. Руководство школы, где работала учительница, признали виновным в халатности, так как оно не распознало и не предотвратило случаи насилия, несмотря на жалобы.
