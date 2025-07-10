Выяснилась сумма огромной задолженности директора МХАТа по кредитам

10 июля 2025, 04:54

Директор МХАТа Владимир Кехман задолжал по кредитам почти 18 млрд рублей

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Директор МХАТ имени Максима Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман имеет совокупный долг по неоплаченным кредитам в размере 17,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.





На известного театрального деятеля и предпринимателя открыто восемь исполнительных производств. Шесть из них связаны с задолженностью по кредитным платежам (не включая ипотеку), два других – с неисполнением обязательств по исполнительному производству.





«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей», — пояснил собеседник ТАСС.