Выяснилась сумма огромной задолженности директора МХАТа по кредитам
Директор МХАТа Владимир Кехман задолжал по кредитам почти 18 млрд рублей
Директор МХАТ имени Максима Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман имеет совокупный долг по неоплаченным кредитам в размере 17,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.
На известного театрального деятеля и предпринимателя открыто восемь исполнительных производств. Шесть из них связаны с задолженностью по кредитным платежам (не включая ипотеку), два других – с неисполнением обязательств по исполнительному производству.
«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей», — пояснил собеседник ТАСС.Эти сведения стали известны на фоне проведения 9 июля следственных действий в отношении Кехмана, связанных с уголовным делом о растрате средств при реконструкции старой сцены театра.
Ранее Кехман был доставлен на допрос в Следственный комитет РФ.