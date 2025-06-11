«Молоденькие сделают все, а ей попался Лепс»: Выяснилось, почему роман Лепса и Авроры Кибы может скрыто трещать по швам

11 июня 2025, 05:13

Перенос свадьбы Григория Лепса и Авроры Киба возродил слухи об их расставании

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Instagram* @gvleps)

Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба уже какое-то время говорят о свадьбе. Публику смущает их разница в 43 года, а последние новости о «вечном» переносе мероприятия и вовсе заставляют подписчиков спорить, что пара уже скрыто рассталась или подумывает о разрыве. О том, почему отношения певца и молодой Авроры могут закончиться в скором времени, рассказали в программе Пятого канала «Светская хроника».





62-летний Лепс, отвечая в одном из интервью на вопрос про свои отношения с Кибой, удивил: вдруг выразил незаинтересованность.





«Мне все равно, с кем она и чем занимается. Это уже не мои проблемы, больше не намерен комментировать прошлое», — заявил артист.

Григорий Лепс (Фото: Instagram* @gvleps)



«Такие девушки, как Аврора, мне кажется, молоденькие, сделают все, чтобы достичь желаемого. Ей попался Григорий, который мог легко куда-то продвинуть», — рассуждал Дворцов в беседе с 5-tv.ru.