«Молоденькие сделают все, а ей попался Лепс»: Выяснилось, почему роман Лепса и Авроры Кибы может скрыто трещать по швам
Перенос свадьбы Григория Лепса и Авроры Киба возродил слухи об их расставании
Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба уже какое-то время говорят о свадьбе. Публику смущает их разница в 43 года, а последние новости о «вечном» переносе мероприятия и вовсе заставляют подписчиков спорить, что пара уже скрыто рассталась или подумывает о разрыве. О том, почему отношения певца и молодой Авроры могут закончиться в скором времени, рассказали в программе Пятого канала «Светская хроника».
62-летний Лепс, отвечая в одном из интервью на вопрос про свои отношения с Кибой, удивил: вдруг выразил незаинтересованность.
«Мне все равно, с кем она и чем занимается. Это уже не мои проблемы, больше не намерен комментировать прошлое», — заявил артист.Аврора, хранит молчание, никак не отреагировав на такой комментарий для прессы. Многие считают, что она уже добилась желаемого и больше не нуждается в Лепсе.
Продюсер Сергей Дворцов отметил, что молодые девушки вроде Авроры готовы на многое ради успеха, и Лепс помог ей выйти в свет.
«Такие девушки, как Аврора, мне кажется, молоденькие, сделают все, чтобы достичь желаемого. Ей попался Григорий, который мог легко куда-то продвинуть», — рассуждал Дворцов в беседе с 5-tv.ru.Их роман начался красиво: артист, познакомившись с девушкой в доме ее родителей, восхищался ее умом и красотой, а она ценила его заботу. Однако за год Киба стала медийной персоной, значительно «прибавив» себе популярности. Сотни людей узнали про ее блог благодаря отношениям с Лепсом, так что, даже если их чувства не выдержат проверку временем, девушка сумела заинтересовать часть Интернета.
К тому же, теперь Киба пробует себя в актерстве: недавно девушка снялась в шоу «Мастер игры» на ТНТ. Там у нее уже успел возникнуть конфликт с другой известной личностью — Филиппом Киркоровым. Девушку возмутило, когда тот назвал ее «не личностью, а просто девушкой кого-то», намекая на несостоятельность Авроры, если ту «отделить» от Лепса.
В ответ Аврора написала огромный комментарий, прямо адресовав свое обращение Киркорову. Она с разочарованием высказалась о всех, кто судит о ней поверхностно, делает спешные предположения о тех вещах, детали которых Лепс и Киба не раскрывают, и заявила, что Киркорова «Королем» называть и считать отказывается. Для нее он — обычный исполнитель, который прославился, и она не будет тепло отзываться о нем после обидных слов.
Судя по тону девушки, похоже, что они с Лепсом пока расходиться все же не планируют. При этом Аврора сама недавно подтверждала перенос свадьбы на неопределенное время. Никаких объяснений она не дала.
*Запрещенная в России экстремистская организация