Учительница христианской школы совратила и изнасиловала школьника в доме его тёти
В США судят бывшую учительницу христианской школы, которая вместе с коллегой совратила 15-летнего школьника. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).
Согласно материалу, 26-летнюю Бонни Элизабет Браун и 61-летнюю Шерри Делле Молдин арестовали в 2025 году. Обе на момент преступления работали в частной христианской школе Nathanael Greene Academy в городе Силоам, штат Джорджия. Женщин обвиняют в сексуальных связях с одним и тем же подростком.
Пострадавшему сейчас 19 лет. В суде по делу Браун он рассказал, что учительница дважды изнасиловала его в 2023 году. Первый инфидент произошёл в доме его тёти, второй — в жилище Браун во время каникул. Чтобы подтвердить свои слова, юноша по памяти зарисовал обстановку спальни педагога.
В правоохранительных органах сообщили, что Браун вела себя странно на допросах о предполагаемом насилии. Когда речь заходила об описанных событиях, она либо замолкала, либо делала вид, что её тошнит. Всего женщине предъявили восемь обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетним. По каждому из них ей грозит до двадцати лет тюрьмы.
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