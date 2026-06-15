Учительница христианской школы совратила и изнасиловала школьника в доме его тёти

15 июня 2026, 02:11

В США учительница христианской школы совратила 15-летнего школьника в доме его тёти

Фото: iStock/S_Chum

В США судят бывшую учительницу христианской школы, которая вместе с коллегой совратила 15-летнего школьника. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).