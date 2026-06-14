Джейсон Деруло сдержал обещание и вновь собрал полный зал в российской столице
Американский певец Джейсон Деруло выступил с большим сольным концертом в Москве. Шоу прошло на ЦСКА Арене и собрало полный зал поклонников артиста. Об этом сообщает Super.
Начало концерта задержалось примерно на час, однако это не помешало зрителям дождаться выхода звезды. На протяжении более чем часа Деруло исполнял свои самые известные хиты, включая популярную композицию "Wiggle".
Среди гостей мероприятия были замечены российские знаменитости, в том числе Наталья Рудова, Егор Шип и Дмитрий Ермузевич. Они вместе с остальными зрителями наслаждались выступлением американского исполнителя.
В Москву артист прибыл накануне концерта частным рейсом из Стамбула. Для Деруло это уже не первый визит в российскую столицу. В прошлом году он также выступал перед московской публикой и тогда пообещал вернуться.
Ранее певец признавался, что чувствует себя в России как дома. Судя по аншлагу на ЦСКА Арене, его новое выступление вновь вызвало большой интерес у поклонников.
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