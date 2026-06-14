Джейсон Деруло сдержал обещание и вновь собрал полный зал в российской столице

14 июня 2026, 23:03

Джейсон Деруло выступил с аншлаговым концертом в Москве

Джейсон Деруло (Фото: Instagram* / @jasonderulo)

Американский певец Джейсон Деруло выступил с большим сольным концертом в Москве. Шоу прошло на ЦСКА Арене и собрало полный зал поклонников артиста. Об этом сообщает Super.