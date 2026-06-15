Малыш выпал из окна третьего этажа в Тверской области
Маленький ребёнок выпал из окна третьего этажа в Тверской области. Об этом сообщила региональная прокуратура в своём Telegram-канале.
Инцидент случился вчера в городе Конаково. По предварительным данным, малыш находился в комнате вместе с тремя другими детьми. Ребёнок выпал из открытого окна квартиры, когда его мать отошла в соседнее помещение.
Сейчас пострадавшего уже доставили в медицинское учреждение. Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних.
Правоохранители также обратились к родителям с предупреждением: нельзя оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. В прокуратуре Тверской области напомнили, что москитная сетка не защищает от падения даже самых маленьких, и посоветовали не ставить мебель рядом с окнами, чтобы малыш не мог забраться на подоконник.
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