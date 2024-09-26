Пожар охватил почти 3 тысячи квадратов на рынке стройматериалов во Владимирской области

Фото с места: МЧС России
Рынок со стройматериалами загорелся в городе Ковров Владимирской области. Площадь пожара составила 2750 квадратных метров, сообщает МЧС России вечером 26 сентября.
«Сотрудники МЧС России тушат пожар. Пострадавших нет», — сообщает ведомство.
Изначально сообщалось о 2000 квадратных метров пожара, но огонь продолжает стремительно распространяться. Сейчас с пожаром борются пять единиц техники и 15 сотрудников МЧС. О причинах возгорания пока не сообщается.
Ранее под Балашихой больше девяти часов тушили горящий лес. Лесной пожар произошёл в километре от микрорайона Железнодорожный в Московской области. Там сейчас ищут поджигателя.
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Лия Мурадьян