Мигрант напал на врачей в Москве: Бастрыкин вмешался

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на бригаду врачей в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову Андрею Александровичу возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.По данным, распространённым в социальных сетях, инцидент произошёл в одном из районов Москвы, когда бригада врачей прибыла к 24-летнему мигранту для оказания медицинской помощи. Во время осмотра молодой человек повёл себя агрессивно, напал на медиков и попытался оказать сопротивление правоохранителям, прибывшим для его задержания. Следственные органы начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй за хулиганство.
Ранее сообщалось, что рынок со стройматериалами загорелся в городе Ковров Владимирской области. Площадь пожара составила 2750 квадратных метров, сообщает МЧС России вечером 26 сентября.
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Елена Перлова