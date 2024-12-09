Жительница Ленобласти сообщила о совратившем её 13-летнюю дочь тренере по танцам

Фото: iStock/SB Arts Media
Жительница Выборгского района Ленинградской области рассказала, что её 13-летнюю дочь совратил в детском лагере 25-летний тренер по танцам.
Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», женщина отправила свою дочь отдыхать с детской хип-хоп-командой.
Домой школьница вернулась подавленной. Кроме того, по словам родительницы, девочка стала чаще задерживаться на репетициях.
В какой-то из дней мать увидела по видеокамере, что её дочь подошла к подъезду с подружками и тренером — тот целовал и обнимал подростка. Позже девочка созналась: всё началось в лагере.
По её словам, тренер целовался с ней и трогал за интимные места, когда они оставались одни вдвоём.
Узнав обо всём, родители отобрали телефон у дочери и запретили ей посещать тренировки. Сейчас в этой ситуации разбирается полиция.
Читайте также:
Появились подробности отравления школьниц в Краснодаре
«Прикоснулась к холодильнику – и всё»: двухлетняя девочка погибла от удара током
Тренера чирлидеров посадили на 10 лет за совращение 13-летней девочки
Домой школьница вернулась подавленной. Кроме того, по словам родительницы, девочка стала чаще задерживаться на репетициях.
В какой-то из дней мать увидела по видеокамере, что её дочь подошла к подъезду с подружками и тренером — тот целовал и обнимал подростка. Позже девочка созналась: всё началось в лагере.
По её словам, тренер целовался с ней и трогал за интимные места, когда они оставались одни вдвоём.
Узнав обо всём, родители отобрали телефон у дочери и запретили ей посещать тренировки. Сейчас в этой ситуации разбирается полиция.
Читайте также:
Появились подробности отравления школьниц в Краснодаре
«Прикоснулась к холодильнику – и всё»: двухлетняя девочка погибла от удара током
Тренера чирлидеров посадили на 10 лет за совращение 13-летней девочки
Анастасия Ларина