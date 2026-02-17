Шок на Пхукете: лифт отеля обрушился с российскими туристами внутри

17 февраля 2026, 09:58

Шесть российских туристов пострадали при падении лифта в отеле на Пхукете

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На Пхукете произошел инцидент, который потряс отдыхающих. В отеле Tuana Hotels Casa Del Sol, расположенном у пляжа Ката, лифт, в котором находились шесть человек из России, рухнул. Он двигался с первого на пятый этаж, но внезапно провалился и остановился ниже первого этажа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.