Шок на Пхукете: лифт отеля обрушился с российскими туристами внутри
На Пхукете произошел инцидент, который потряс отдыхающих. В отеле Tuana Hotels Casa Del Sol, расположенном у пляжа Ката, лифт, в котором находились шесть человек из России, рухнул. Он двигался с первого на пятый этаж, но внезапно провалился и остановился ниже первого этажа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В момент происшествия в кабине находились четверо взрослых, 16-летняя девушка и восьмилетняя девочка. Все они получили травмы различной степени тяжести. После падения туристов немедленно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Сейчас врачи оценивают состояние пострадавших. У некоторых наблюдают ушибы и переломы, однако информация о серьезных травмах пока не поступала. В отеле уже начали проверку, чтобы выяснить причины инцидента и определить, как такое могло произойти.
