Мужчина выжил после попадания молнии в Нью-Йорке
Житель Нью-Йорка чудом остался жив после того, как в него ударила молния. Как сообщает NBC, разряд пришёлся в ногу, однако на теле пострадавшего не обнаружено ни одного ожога.
По словам мужчины, сразу после удара он испытал сильную боль в обеих ступнях. В интервью изданию 4 New York он так описал свои ощущения: «Очень сильное жжение. Покалывание, онемение, боль, сильная боль в обеих ступнях».
Несмотря на тяжесть пережитого, американец не потерял сознание и смог самостоятельно дойти до калитки своего дома. Для наблюдения врачи оставили его в больнице на одну ночь. Сейчас состояние пациента стабильное.
Ранее 19-летний студент пострадал от удара молнии в Коми. От разряда юноша получил ожоги, но выжил.
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