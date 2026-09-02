Мужчина выжил после попадания молнии в Нью-Йорке

02 сентября 2026, 03:06

Фото: iStock/Maksym Isachenko

Житель Нью-Йорка чудом остался жив после того, как в него ударила молния. Как сообщает NBC, разряд пришёлся в ногу, однако на теле пострадавшего не обнаружено ни одного ожога.