Учительница избила второклассницу бамбуковой палкой за ошибку в домашней работе
В Таиланде учительница избила ученицу бамбуковой палкой за ошибки в домашней работе. Об этом пишет местный портал The Thaiger.
Избиение восьмилетней школьницы расследуют в провинции Канчанабури. В конце февраля ее родители обратились в полицию после того, как мать узнала от одноклассницы дочери, что классный руководитель ее ударила.
Он позвонила педагогу, которая подтвердила, что наказала девочку за неправильно выполненное задание. По словам второклассницы, работу делала ее подруга, но учительница заставила ее взять вину на себя и молчать. Ошибка стоила десяти ударов по рукам бамбуковой палкой длиной около 40 сантиметров.
На следующий ведь на встрече с родителями, директором и представителями соцзащиты педагог попросила прощения, признав, что наказание было слишком суровым. Свой поступок она объяснила стрессом на работе и чрезмерным упрямством ребенка. В итоге стороны пришли к согласию.
Женщина работает в школе с момента ее открытия, ранее к ответственности не привлекалась. Сейчас она временно отстранена от преподавания и находится под следствием. Пострадавшая согласилась остаться в школе и скоро вернется в класс.
