Учительница избила второклассницу бамбуковой палкой за ошибку в домашней работе

01 марта 2026, 12:43

В Таиланде учительница избила ученицу палкой за ошибку в домашней работе

Фото: iStock/PORNCHAI SODA

В Таиланде учительница избила ученицу бамбуковой палкой за ошибки в домашней работе. Об этом пишет местный портал The Thaiger.