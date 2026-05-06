Учительница изнасиловала школьника 12 раз в доме своих родителей и села за решетку
В США учительница из штата Пенсильвания совратила школьника и изнасиловала его более десяти раз. После этого она оказалась за решеткой, сообщает WPVI-TV.
Родственники пострадавшего обратились в полицию в апреле 2025 года, после чего началось расследование. Установлено, что 36-летняя Мишель Меркольяно не менее 12 раз вступала в сексуальную связь с подростком. Школьник рассказал на допросе, что учительница отвозила его в дом своих родителей, а затем предлагала близость. Кроме того, женщина приобретала для него наркотики.
Совратительница признала вину 1 мая. Суд приговорил её к году и трём месяцам заключения. После освобождения из тюрьмы Меркольяно будет находиться под надзором ещё шесть с половиной лет — на протяжении этого времени ей запрещается работать с детьми. Также бывшую учительницу внесли в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.
