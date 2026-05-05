«Вяжем крючком»: Том Холланд рассказал о жизни с Зендеей
Актёр Том Холланд поделился редкими подробностями личной жизни с Зендеей. Оказалось, что у пары есть довольно необычное и спокойное хобби — они вместе вяжут крючком. Об этом сообщает People.
По словам Холланда, это занятие помогает ему расслабиться после напряжённых съёмок и отключиться от повседневных забот. Он отметил, что процесс полностью захватывает внимание и позволяет восстановить внутренний баланс.
Отношения актёров начались ещё в 2017 году во время работы над фильмом «Человек-паук: Возвращение домой». С тех пор пара старается не афишировать личную жизнь, но иногда делится тёплыми деталями своего быта.
В начале 2025 года стало известно о помолвке пары, а уже в 2026-м появились слухи о возможной тайной свадьбе. Поводом для обсуждений стало заявление стилиста Лоу Роуча, который намекнул, что церемония якобы уже состоялась. Однако сами Холланд и Зендея эти слухи пока никак не подтвердили.
