Папа Римский прокомментировал нападки Трампа в свой адрес

Папа Римский Лев XIV ответил на резкие высказывания Трампа в свой адрес

Папа Римский Лев XIV ответил на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.





Ранее американский лидер заявил, что не нуждается в понтифике, выступающем против его политики. Президент США добавил, что папы Льва не было бы в Ватикане, если бы Трамп не оказался в Белом доме. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала эти высказывания неприемлемыми. В ответ Трамп пригрозил, что США не станут помогать Италии, поскольку Рим якобы отказался поддерживать Вашингтон в операции против Ирана.





«Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво... Я просто надеюсь, что меня услышат», — добавил он.