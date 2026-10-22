Учительница предложила подростку «повеселиться» и оказалась за решеткой

22 октября 2026, 11:28

В США учительница домогалась 14-летнего мальчика

Фото: istockphoto/alexeyrumyantsev

В штате Висконсин (США) 32-летнюю учительницу Кейшу Стюарт обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании 14-летнего ученика. Об этом сообщает телеканал WLUK.