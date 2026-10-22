Учительница предложила подростку «повеселиться» и оказалась за решеткой
В штате Висконсин (США) 32-летнюю учительницу Кейшу Стюарт обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании 14-летнего ученика. Об этом сообщает телеканал WLUK.
Женщину арестовали 16 мая. Расследование началось после того, как коллега учительницы обнаружила откровенное письмо, адресованное школьнику.
В беседе со следователями подросток рассказал, что Стюарт некоторое время домогалась его, а затем пригласила к себе домой, показала порнографию и предложила «повеселиться в спальне». Пострадавший передал следствию видео со своего телефона, на котором учительница раздевается, а также другие ролики схожего содержания с её участием.
На судебном заседании 20 октября Стюарт полностью отвергла все обвинения. Следующее заседание назначили на 10 декабря.
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