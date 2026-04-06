Достижения.рф

Учительница изнасиловала ученика на глазах у его одноклассника

Фото: iStock/S_Chum

В США учительница обществознания созналась в совращении и изнасиловании двух 16-летних учеников. Об этом сообщает New York Post.



22-летнюю Надю Хорн из штата Висконсин арестовали 25 марта после того, как коллеги заподозрили ее в домогательствах к детям и обратились в полицию. На допросе она призналась, что занималась сексом с двумя подростками, причем с одним из них — трижды.

Один из пострадавших рассказал, что находился в той же комнате, когда девушка вступила в связь с его сверстником. По его словам, она совершила с ним «все возможные сексуальные действия».

Учительница уговаривала одного из учеников прогуливать уроки ради встречи у нее дома и купила ему смартфон для общения в мессенджере. На допросе она заявила, что совершила ошибку, но настаивала, что все было по обоюдному согласию.

Если Хорн признают виновной по всем предъявленным обвинениям, ей может грозить 40 лет тюрьмы.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0