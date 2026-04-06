Учительница изнасиловала ученика на глазах у его одноклассника
В США учительница обществознания созналась в совращении и изнасиловании двух 16-летних учеников. Об этом сообщает New York Post.
22-летнюю Надю Хорн из штата Висконсин арестовали 25 марта после того, как коллеги заподозрили ее в домогательствах к детям и обратились в полицию. На допросе она призналась, что занималась сексом с двумя подростками, причем с одним из них — трижды.
Один из пострадавших рассказал, что находился в той же комнате, когда девушка вступила в связь с его сверстником. По его словам, она совершила с ним «все возможные сексуальные действия».
Учительница уговаривала одного из учеников прогуливать уроки ради встречи у нее дома и купила ему смартфон для общения в мессенджере. На допросе она заявила, что совершила ошибку, но настаивала, что все было по обоюдному согласию.
Если Хорн признают виновной по всем предъявленным обвинениям, ей может грозить 40 лет тюрьмы.
Читайте также: