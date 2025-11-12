Достижения.рф

Мать сожителя фигурантки дела о продаже детей раскрыла причины передачи младенца

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Мать сожителя фигурантки дела о продаже детей объяснила обстоятельства передачи младенца «семье хороших людей» около пяти лет назад. Деталями женщина по имени Зинаида поделилась в беседе с RT.



Она сразу предупредила, что «не знает всей истории», поскольку плохо общается с сыном. Однако Зинаида помнит, что ситуация с передачей ребенка случилась пять лет назад.

«Ольга забеременела (от моего сына). Им негде было жить. Они по общежитиям мотаются. А тут нашлась женщина, которая помогает подобным семьям», — пояснила она.
Новая знакомая предложила отдать будущего ребенка людям, не имеющим собственных детей.

Мать сожителя фигурантки дела подчеркнула, что не считает виноватой Ольгу, которая сейчас находится в можайском СИЗО.

Зинаида не располагает информацией о юридических тонкостях оформления передачи младенца. Однако она может подтвердить, что во время беременности Ольга стабильно посещала врачей, и ребенок появился на свет в роддоме.

«Мы ещё говорили в своё время, что, слава богу, нашлись хорошие люди, которые забрали этого малыша, и он не попал в детский дом», — цитирует женщину RT.
Напомним, что ранее столичный суд отправил в СИЗО до 22 ноября 2025 года председателя общественной организации «Содружество семей» Ирину Рудницкую. Следствие обвиняет многодетную мать, на иждивении которой находятся 12 детей, в торговле несовершеннолетними.
Мария Моисеева

