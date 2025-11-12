Мать сожителя фигурантки дела о продаже детей раскрыла причины передачи младенца

12 ноября 2025, 01:08

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Мать сожителя фигурантки дела о продаже детей объяснила обстоятельства передачи младенца «семье хороших людей» около пяти лет назад. Деталями женщина по имени Зинаида поделилась в беседе с RT.





Она сразу предупредила, что «не знает всей истории», поскольку плохо общается с сыном. Однако Зинаида помнит, что ситуация с передачей ребенка случилась пять лет назад.





«Ольга забеременела (от моего сына). Им негде было жить. Они по общежитиям мотаются. А тут нашлась женщина, которая помогает подобным семьям», — пояснила она.

«Мы ещё говорили в своё время, что, слава богу, нашлись хорошие люди, которые забрали этого малыша, и он не попал в детский дом», — цитирует женщину RT.