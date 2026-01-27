Легкомоторный самолёт разбился в Австралии, есть погибшие
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта вблизи австралийского города Голд-Кост. Об этом сообщает телеканал ABC.
Инцидент произошел рано утром по местному времени (26 января 21:00 мск) на аэродроме Хек-Филд, расположенном на северной окраине города. 73-летний пилот и его пассажир получили тяжелые травмы и погибли на месте. Других людей на борту не было.
Согласно сведениям пожарной службы Квинсленда, воздушное судно упало в кустарник рядом с взлётно-посадочной полосой. Это спровоцировало масштабный пожар, начавшийся с возгорания сухой травы.
