30 ноября 2026, 01:31

В Австралии 31-летняя учительница совратила школьника и избежала тюремного срока

Фото: iStock/S_Chum

В Австралии учительницу признали виновной в интимной связи со школьником, однако тюремного срока она избежала. Об этом сообщает ABC News.