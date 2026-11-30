Учительница многократно занялась со школьником сексом и избежала тюрьмы
В Австралии учительницу признали виновной в интимной связи со школьником, однако тюремного срока она избежала. Об этом сообщает ABC News.
В штате Новый Южный Уэльс рассмотрели дело 31-летней Зои Джей Ходжес. Летом 2023 года она как минимум пять раз вступала в половую связь с 17-летним учеником, находившимся на её попечении. Следствие выяснило, что Ходжес сама инициировала встречи и приглашала школьника к себе домой в период каникул. Однако нет фактов, подтверждающих, что учительница оказывала на подростка давление.
Ходжес признала вину. Ей вынесли мягкий приговор, назначив три года надзора с 250 часами общественных работ. Фигурантку также на 15 лет внесли в список лиц, представляющих опасность для детей. Судья объяснил решение тем, что женщина уже понесла серьёзное наказание: она потеряла работу, столкнулась с финансовыми потерями, общественным осуждением и социальной изоляцией.
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