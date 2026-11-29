29 ноября 2026, 22:58

Ксения Бородина поддержала новое правило для учителей и столкнулась с критикой

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина оказалась в центре обсуждения после того, как публично поддержала новое правило для московских учителей. Согласно инициативе, педагоги должны загружать в электронный журнал фотографии контрольных работ каждого ученика.





Нововведение вызвало недовольство среди преподавателей. Учителя считают, что у них и без того достаточно отчетности и дополнительной нагрузки. При этом, по их мнению, уровень зарплат не соответствует объему выполняемой работы.



Однако телеведущая увидела в инициативе преимущественно положительные стороны. Бородина считает, что благодаря новому правилу родители смогут лучше понимать, за что ребенок получил ту или иную оценку, и отслеживать пробелы в его знаниях.





«Это же прекрасно! Теперь любой родитель может зайти в электронный журнал и посмотреть, за что «занизили» ребёнку оценку и над какими пробелами в знаниях нужно поработать!» — высказалась Ксения.