«Это же прекрасно!»: Бородину раскритиковали за одобрение дополнительной отчетности педагогов
Ксения Бородина оказалась в центре обсуждения после того, как публично поддержала новое правило для московских учителей. Согласно инициативе, педагоги должны загружать в электронный журнал фотографии контрольных работ каждого ученика.
Нововведение вызвало недовольство среди преподавателей. Учителя считают, что у них и без того достаточно отчетности и дополнительной нагрузки. При этом, по их мнению, уровень зарплат не соответствует объему выполняемой работы.
Однако телеведущая увидела в инициативе преимущественно положительные стороны. Бородина считает, что благодаря новому правилу родители смогут лучше понимать, за что ребенок получил ту или иную оценку, и отслеживать пробелы в его знаниях.
«Это же прекрасно! Теперь любой родитель может зайти в электронный журнал и посмотреть, за что «занизили» ребёнку оценку и над какими пробелами в знаниях нужно поработать!» — высказалась Ксения.Позиция телеведущей вызвала волну критики. Пользователи не согласились с ее оценкой нововведения и обратили внимание на дополнительную нагрузку, которая ложится на педагогов.