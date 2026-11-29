29 ноября 2026, 17:45

Врач Болибок назвал дрожь первым симптомом переохлаждения

Фото: iStock/fizkes

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал первый симптом переохлаждения. Об этом пишет «Лента.ру».