Врач назвал первый симптом переохлаждения
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал первый симптом переохлаждения. Об этом пишет «Лента.ру».
Согласно его мнению, переохлаждение наступает, когда человек долго находится на улице при низкой температуре. У него возникает дрожь, которая является одним из симптомов такого состояния, отметил Болибок. По словам специалиста, организм пытается согреться за счет дрожи: мышечные сокращения способствуют выработке тепла, которое затем распространяется по телу с кровью.
Одной из причин переохлаждения является неподходящая одежда. По этой причине необходимо принимать во внимание не только температуру воздуха, но и так называемую эффективную температуру, которая может казаться ниже реальной. Врач подчеркнул, что при высокой влажности воздуха даже минус два градуса способны ощущаться как минус десять.
Болибок добавил, что влажный холодный воздух отнимает тепло у человека. Еще одной причиной переохлаждения является ветер и сквозняки, предупредил иммунолог.
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