Появились новые сведения о пожаре на территории посольства Турции в центре Москвы
Пожар произошёл на территории посольства Турции в центре Москвы 29 ноября. По предварительным сведениям, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Ранее зафиксировали возгорание в административном здании по адресу: 7-й Ростовский переулок, дом 12. Уточняется, что внутри проживали сотрудники посольства. Для безопасности из помещений вывели около 20 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Обстоятельства происшествия продолжают уточнять. По мнению специалистов, причиной случившегося могла стать неисправность электрооборудования. Окончательный вывод о том, из-за чего началось возгорание, сделают после завершения работы пожарно-технической лаборатории.
Сегодня утром стало известно, что молния ударила в пассажирский самолёт во время посадки в Сочи. Экипаж заметил яркую вспышку на высоте примерно 400 метров. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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