29 ноября 2026, 23:47

РИА Новости: При пожаре в посольстве Турции в центре Москвы никто не пострадал

Фото: iStock/Maximillian-cabinet

Пожар произошёл на территории посольства Турции в центре Москвы 29 ноября. По предварительным сведениям, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.