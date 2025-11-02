Взрыв в мексиканском Эрмосильо унёс жизни 22 человек
В магазине мексиканского города Эрмосильо произошел мощный взрыв, жертвами которого стали 22 человека, в том числе четверо детей. Об этом пишет газета El Universal
По последним данным, 12 граждан получили ранения различной степени тяжести. Губернатор региона Альфонсо Дюразо выразил искренние соболезнования семьям погибших.
Предварительная версия причин трагедии указывает на взрыв автомобиля, находившегося рядом с торговым заведением. Близлежащие магазины временно прекратили работу, а местные власти настоятельно рекомендуют гражданам избегать района происшествия из-за возникшего пожара.
Спасательные службы оперативно прибыли на место событий для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий взрыва. Расследование причин трагедии продолжается.
