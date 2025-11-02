Взрыв в мексиканском Эрмосильо унёс жизни 22 человек

02 ноября 2025, 06:34

El Universal: 22 человека погибли в результате взрыва в Мексике

Фото: istockphoto / Oleksiy Samsonov

В магазине мексиканского города Эрмосильо произошел мощный взрыв, жертвами которого стали 22 человека, в том числе четверо детей. Об этом пишет газета El Universal