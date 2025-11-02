В Пятигорске автомобиль въехал в стену дома, водитель погиб
В городе Пятигорске произошло ДТП, в котором погиб водитель. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Автомобиль Datsun врезался в стену жилого дома, в результате чего водитель получил смертельные травмы. По данным правоохранительных органов, за рулём находился 36-летний мужчина, который не имел права управления транспортным средством. Более того, за последние два года нарушитель шесть раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Назначена экспертиза для установления состояния водителя в момент аварии. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Недавно в США подросток сел за руль авто и спровоцировал смертельную аварию.
