Учительница музыки призналась в сексе с учеником, но осталась на свободе
В Сиднее 30-летняя учительница музыки Моник Нгуен признала вину в сексуальных отношениях с 17-летним учеником. Об этом информирует 9News.
Арест произошел в конце мая 2024 года. Следствие установило, что Нгуен вступила в интимные отношения с подростком за месяц до задержания. После заключения ее отпустили под залог, а дело дошло до суда почти через два года.
Прокурор утверждала, что учительница совершила половой акт с учеником и использовала средства связи для получения материалов сексуального характера. Также ей инкриминировали девять эпизодов сексуальных прикосновений к учащемуся. Несмотря на доводы обвинения, суд не удовлетворил просьбу о заключении Нгуен под стражу. Она останется на свободе до вынесения приговора.
