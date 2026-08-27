Учительница около 30 раз занималась сексом с двумя учениками

27 августа 2026, 18:42

В Лондоне осудят бывшую учительницу за отношения с двумя учениками в 1980-х

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Королевский суд Харроу признал виновной 65-летнюю Салли-Энн Боуэн — бывшую учительницу химии, которая в 1980-х годах вступала в сексуальные отношения с двумя учениками. Об этом пишет The Sun.