Учительница около 30 раз занималась сексом с двумя учениками
Королевский суд Харроу признал виновной 65-летнюю Салли-Энн Боуэн — бывшую учительницу химии, которая в 1980-х годах вступала в сексуальные отношения с двумя учениками. Об этом пишет The Sun.
Все происходило в стенах школы Christ's College в районе Финчли в Лондоне. На момент событий женщине было 25 лет, а мальчикам — 14 и 15 лет.
С одним из них она занималась сексом от 20 до 30 раз в течение пяти месяцев в 1988 году. Кроме того, они вместе обедали и ездили на школьном автобусе, и подросток считал Боуэн своей девушкой. Мать мальчика заподозрила неладное и позвонила учительнице, но та отрицала какую-либо связь.
Позже Боуэн уволили из школы «без объяснения причин». Второй ученик рассказал, что одноклассники подтолкнули его поцеловать «молодую и привлекательную» учительницу. Он также вспомнил, как прикасался к ее груди и промежности, на что девушка не реагировала негативно.
О случившемся стало известно спустя десятилетия: первый пострадавший рассказал о произошедшем в подкасте, а второй узнал об этом из интернета и обратился в полицию. Боуэн отрицала вину, называя обвинения «фантазией».
Адвокаты заявили, что у подсудимой есть заболевание, делающее секс болезненным. Однако присяжные признали ее виновной. Окончательный приговор огласят 20 ноября.
Читайте также: