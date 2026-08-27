Москвичка задушила маленького сына поясом от платья и поплатилась
В Москве перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в убийстве маленького сына. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По версии следствия, 24 января этого года женщина, не желавшая ухаживать за ребенком, задушила его поясом от платья. На судебном заседании гособвинитель изложил обвинение, после чего определили очередность исследования доказательств.
Ранее сообщалось, что 59-летнюю жительницу Воронежской области осудят по обвинению в истязании 11-летней внучки. Фигурантка признала себя виновной и раскаялась в содеянном. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.
Следствие установило, что в период с 15 февраля по 18 апреля женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применяла насилие к девочке, оскорбляла ее и угрожала убийством, тем самым причиняя физические и нравственные страдания.
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