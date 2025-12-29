Учительница заманила школьницу в свой дом и сделала ее секс-рабыней
В штате Квинсленд, Австралия, школьница пожаловалась в суд на учительницу, которая фактически сделала ее секс-рабыней. Об этом сообщает Daily Mail.
Жертва рассказала, что её проблемы начались с пристрастия к марихуане. Этим воспользовалась 20-летняя преподавательница, чтобы сблизиться с ней. Она дарила ученице подарки, писала интимные сообщения и домогалась в школе.
После переезда из Квинсленда в Южную Австралию учительница заманила девушку в свой новый дом. Она оплатила ей билет на самолёт, предоставила жильё и начала принуждать к удовлетворению своих сексуальных желаний. До этого несовершеннолетняя была девственницей.
Педагог жила с партнёром, который не препятствовал происходящему. Они занимались сексом втроём. Пара также подталкивала школьницу к употреблению алкоголя и наркотиков, чтобы сделать её более покорной.
Девушка призналась, что соглашалась на всё из-за страха быть отвергнутой, а также страдала из-за частых панических атак. В то же время учительница продолжала работать в школе.
Против преподавательницы началось расследование, но она не признала обвинений.
