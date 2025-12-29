Достижения.рф

Учительница заманила школьницу в свой дом и сделала ее секс-рабыней

В Австралии учительница принуждала школьницу к интиму и употреблению наркотиков
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В штате Квинсленд, Австралия, школьница пожаловалась в суд на учительницу, которая фактически сделала ее секс-рабыней. Об этом сообщает Daily Mail.



Жертва рассказала, что её проблемы начались с пристрастия к марихуане. Этим воспользовалась 20-летняя преподавательница, чтобы сблизиться с ней. Она дарила ученице подарки, писала интимные сообщения и домогалась в школе.

После переезда из Квинсленда в Южную Австралию учительница заманила девушку в свой новый дом. Она оплатила ей билет на самолёт, предоставила жильё и начала принуждать к удовлетворению своих сексуальных желаний. До этого несовершеннолетняя была девственницей.

Педагог жила с партнёром, который не препятствовал происходящему. Они занимались сексом втроём. Пара также подталкивала школьницу к употреблению алкоголя и наркотиков, чтобы сделать её более покорной.

Девушка призналась, что соглашалась на всё из-за страха быть отвергнутой, а также страдала из-за частых панических атак. В то же время учительница продолжала работать в школе.

Против преподавательницы началось расследование, но она не признала обвинений.

Екатерина Коршунова

