Учительница заманила школьницу в свой дом и сделала ее секс-рабыней

29 декабря 2025, 08:22

В Австралии учительница принуждала школьницу к интиму и употреблению наркотиков

В штате Квинсленд, Австралия, школьница пожаловалась в суд на учительницу, которая фактически сделала ее секс-рабыней. Об этом сообщает Daily Mail.