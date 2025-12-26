Совратившей 16-летнего школьника и родившей от него учительнице назначили новое наказание

26 декабря 2025, 03:21

Родившая от 16-летнего школьника британская учительница лишилась права преподавать

Фото: iStock/hxdbzxy

Британскую учительницу, которая склонила к интиму двух школьников и родила ребенка от одного из них, пожизненно лишили права преподавать. Об этом пишет издание The Independent.





Напомним, что 31-летнюю Ребекку Джойнс из Солфорда приговорили к шести с половиной годам тюрьмы в июле 2024 года. Женщина вступила в интимную связь с подростками 15 и 16 лет, к тому же со вторым пострадавшим Джойнс продолжала общаться, будучи под залогом.



