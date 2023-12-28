Учительница получила тюремный срок за отправку интимных фото школьнику

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В США преподавательница и футбольный тренер из штата Пенсильвания получила срок за неподобающие отношения с 17-летним подростком. Об этом пишет The York Dispatch.
30-летняя Эмили Ленайс из города Хановер была учителем и школьным тренером футбольного клуба. В сентябре 2022 года она начала сближаться с учеником, который играл в ее команде. Женщина проводила с ним частные занятие, а позже «поцеловала его в классе между уроками и тренировкой».
Затем Эмили предложила ему «стать его тайной девушкой». Подросток согласился, и они начали общаться и обмениваться фотографиями. Следователи обнаружили в смартфоне ученика откровенные фото учителя. В сентябре девушка признала свою вину. 26 декабря суд приговорил ее к сроку от одного до двух лет тюремного заключения.
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Алина Юрчак