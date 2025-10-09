Достижения.рф

Россиянин швырнул с четвёртого этажа малолетнего ребёнка

Житель Уфы сбросил с четвёртого этажа своего ребёнка
Фото: Istock/FotoDuets

В Орджоникидзевском районе Уфы мужчина сбросил ребёнка с четвёртого этажа. Об этом сообщает мэр города Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале.



Глава города назвал этот инцидент страшной трагедией. Мавлиев отметил, что ребёнок в возрасте четырёх лет выжил после падения, но врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Сейчас малыш находится в больнице.

Городские власти пообещали оказать пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия уже работают оперативные службы. Следователи и полиция выясняют все обстоятельства случившегося.

Ольга Щелокова

