Учительница пряталась в шкафу от бабушки ученицы после секса и наркотиков
Учительница математики из Мельбурна Лора Хилл признала вину в изнасиловании 15-летней ученицы, даче ей наркотиков и нарушении судебного запрета, дважды скрываясь в шкафу при визитах родственников жертвы. Приговор 38-летней матери двоих детей вынесут 15 августа.
По данным суда Виктории, Хилл вступала в сексуальные отношения со школьницей два месяца: встречалась с ней в автомобиле и доме пострадавшей, где однажды спряталась в шкафу от внезапно вернувшейся бабушки девочки. Учительница также давала подростку каннабис, утверждая, что действовала из-за проблем в семье.
После первого ареста в апреле 2025 года Хилл нарушила условия залога, продолжив общение с жертвой через зашифрованный мессенджер, что привело к повторному заключению под стражу. Адвокат Хилл настаивала, что клиентка разрушена последствиями. Ее муж забрал детей 4 и 8 лет, а репутация уничтожена. Однако прокурор отметил циничность преступлений, особенно инцидент со шкафом.
Суд учел чистосердечное признание, но напомнил о максимальном сроке — 10 лет тюрьмы по статьям за изнасилование несовершеннолетнего и поставку наркотиков.
