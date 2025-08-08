Учительница пряталась в шкафу от бабушки ученицы после секса и наркотиков

08 августа 2025, 03:01

Фото: Istock/NanoStockk

Учительница математики из Мельбурна Лора Хилл признала вину в изнасиловании 15-летней ученицы, даче ей наркотиков и нарушении судебного запрета, дважды скрываясь в шкафу при визитах родственников жертвы. Приговор 38-летней матери двоих детей вынесут 15 августа.