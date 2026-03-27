В больнице на Камчатке 25-летняя женщина и её новорождённый погибли во время родов
В Усть-Камчатской районной больнице во время родов погибли 25-летняя женщина и её ребёнок. Об этом в ночь на 27 марта сообщили в Telegram-канале «Минздрав Камчатского края».
Пациентка поступила в медучреждение на 26-й неделе беременности. В больницу её доставили на «скорой помощи» с открывшимся кровотечением. На момент передачи медикам женщина уже потеряла значительный объём крови. Спасти ни её, ни новорождённого не удалось.
«Сегодня министр здравоохранения региона Александр Нохрин лично будет работать в Усть-Камчатской районной больнице. Будет дана оценка качества оказанной медицинской помощи», — говорится в материале.Планируется тщательно изучить все причины и обстоятельства произошедшего, а также назначить судебно-медицинскую экспертизу.
