В больнице на Камчатке 25-летняя женщина и её новорождённый погибли во время родов

27 марта 2026, 03:41

В Усть-Камчатской районной больнице во время родов погибли 25-летняя женщина и её ребёнок. Об этом в ночь на 27 марта сообщили в Telegram-канале «Минздрав Камчатского края».





Пациентка поступила в медучреждение на 26-й неделе беременности. В больницу её доставили на «скорой помощи» с открывшимся кровотечением. На момент передачи медикам женщина уже потеряла значительный объём крови. Спасти ни её, ни новорождённого не удалось.





«Сегодня министр здравоохранения региона Александр Нохрин лично будет работать в Усть-Камчатской районной больнице. Будет дана оценка качества оказанной медицинской помощи», — говорится в материале.