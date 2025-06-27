Дом голливудского актера Брэда Питта ограбили
Несколько воров вместе ограбили дом голливудской звезды Брэда Питта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. На данный момент преступники не пойманы.
По информации источников, трое злоумышленников проникли на территорию актера, перелезли через забор и, разбив окно, пробрались внутрь особняка. Они обыскали дом и скрылись, похитив имущество, стоимость которого не уточняется.
Полиция в настоящее время разыскивает подозреваемых.
Этот инцидент стал очередным в серии нашумевших краж со взломом в элитных районах Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии, где жертвами все чаще становятся знаменитости. Ранее, зимой, аналогичным образом были ограблены дома актрисы Николь Кидман и футболиста сборной Франции Оливье Жиру.
В конце мая «Радио 1» передавало, что Брэд Питт наконец-то высказался о болезненном разводе с Анджелиной Джоли. Голливудский актер философски отнесся к произошедшему.
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