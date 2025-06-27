Дом голливудского актера Брэда Питта ограбили

27 июня 2025, 01:40

NBC: Воры ограбили дом голливудского актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе

Брэд Питт (Фото: кадр из фильма «Формула-1»/F1)

Несколько воров вместе ограбили дом голливудской звезды Брэда Питта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. На данный момент преступники не пойманы.