Учительница совратила ученика и занималась с ним сексом на видео

04 мая 2026, 12:07

Fox 2: Учительница совратила 16-летнего и занималась с ним сексом на видео в США

Фото: istockphoto/S_Chum

В американском штате Мичиган вынесли приговор 27-летней бывшей учительнице Джоселин Сэнроман. Как сообщает Fox 2, ее признали виновной в совращении несовершеннолетнего ученика и приговорили к тюремному заключению сроком не менее четырех лет.





Поводом для расследования стал рассказ самой Сэнроман своему коллеге, который обратился в полицию. Педагог призналась, что в 2023 году, работая в школе Oakside Scholars, вступила в половую связь с 16-летним подростком, ранее бывшим её учеником. Женщина стала репетитором юноши, после чего начала с ним сексуальные отношения. Встречались они дома у молодого человека, некоторые акты снимали на видео.





«Я видела, как изменился мой сын. Он замкнулся в себе, избегает людей из-за страха и внимания, которое породила эта ситуация. Мне пришлось забрать его из школы и перевести на онлайн-обучение», — поделилась мать потерпевшего.



