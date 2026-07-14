Учительница сядет в тюрьму за секс с 16-летним сыном друзей в его машине

14 июля 2026, 04:50

Американская учительница признала вину в совращении 16-летнего подростка в его машине

Фото: iStock/S_Chum

В американском штате Вашингтон 25-летняя учительница Маккензи Нот признала вину в совращении 16-летнего подростка, с которым вступила в интимную связь. Об этом сообщил телеканал KREM.