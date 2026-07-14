Учительница сядет в тюрьму за секс с 16-летним сыном друзей в его машине
В американском штате Вашингтон 25-летняя учительница Маккензи Нот признала вину в совращении 16-летнего подростка, с которым вступила в интимную связь. Об этом сообщил телеканал KREM.
О преступлении стало известно после того, как фигурантка призналась мужу, что в начале мая занялась сексом с сыном их общих друзей. Супруг совратительницы обратился в полицию.
Подросток подтвердил следователям, что общался с семейной парой в соцсетях. Когда муж Нот лёг спать, она начала флиртовать с несовершеннолетним и уговорила встретиться. Школьник приехал за учительницей на своей машине. Находясь внутри салона, женщина сумела склонить его к сексу. Нот объяснила правоохранителям, что прекрасно знала о возрасте парня, но воспринимала его «как ровесника» из-за давнего знакомства.
11 июля женщина официально признала свою вину в суде. Прокурор запросил для неё от полугода до года тюремного заключения, а также внесение в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности, на десять лет.
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