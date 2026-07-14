Силы ПВО сбили четыре беспилотника над Тульской областью
В Тульской области силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
Информация появилась в 01:33 по московскому времени. Миляев подчеркнул, что предварительные данные не фиксируют ни человеческих жертв, ни разрушений — здания и инфраструктура остались целы.
Ранее «Радио 1» передавало, что семья шестимесячного ребёнка, погибшего в Егорьевске после атаки украинских дронов, получит миллион рублей от главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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