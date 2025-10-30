Учительница забеременела от ученика

30 октября 2025, 08:49

В Новой Зеландии учительницу, забеременевшую от ученика, лишили регистрации

Фото: iStock/smolaw11

В Новой Зеландии учительница оказалась в центре скандала. Женщина работала в школе для детей с медицинскими проблемами и малолетними правонарушителями. Она проявила интерес к 17-летнему ученику, который имел проблемы с законом, и оформила опеку над ним. Об этом сообщает издание NZ Herald.