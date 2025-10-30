Учительница забеременела от ученика
В Новой Зеландии учительница оказалась в центре скандала. Женщина работала в школе для детей с медицинскими проблемами и малолетними правонарушителями. Она проявила интерес к 17-летнему ученику, который имел проблемы с законом, и оформила опеку над ним. Об этом сообщает издание NZ Herald.
После этого юношу отпустили под залог, и он переехал к ней. Спустя несколько месяцев у пары завязались романтические отношения. На тот момент парень уже не числился в числе ее учеников, но все еще не достиг совершеннолетия. Учительнице исполнилось 35 лет, когда она узнала о беременности.
Юношу перевели в учреждение для несовершеннолетних правонарушителей, женщина попыталась его навестить. Именно тогда их связь стала известна. Школа уведомила дисциплинарный трибунал о ситуации. Эксперты признали действия учительницы нарушением. Она потеряла регистрацию как преподаватель. Из документов следует, что пара продолжает встречаться и по сей день.
