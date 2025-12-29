Преступная группировка получила почти четверть миллиарда рублей маткапитала на несуществующих детей

29 декабря 2025, 05:00

«Известия»: Девять преступников похитили 250 млн рублей средств материнского капитала

Фото: iStock/blinow61

Этническая преступная группировка из Новосибирска похитила почти 250 миллионов рублей средств материнского капитала, оформив пособия на 600 несуществующих детей. Об этом сообщает газета «Известия».





Этот случай является примером масштабного трансрегионального преступного бизнеса.



Согласно материалу, девять мошенников разработали схему, в которой один из них, житель из Московского региона, обращался в многофункциональные центры (МФЦ) Москвы и органы ЗАГС Самары и Нижнего Новгорода. Он подавал заведомо ложные сведения о присутствии на домашних родах.





«После оформления свидетельств о рождении детей лжематери обращались в госорганы за получением пособий и других социальных выплат», — объяснила «Известиям» официальный представитель МВД России Ирина Волк.