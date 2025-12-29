Пожилой мужчина погиб в драке за место в общественный туалет
Mothership: В Сингапуре пожилой мужчина погиб в драке из-за очереди в туалет
Пожилой мужчина скончался после драки, которая возникла из-за спора за очередь в общественный туалет Сингапура. Об этом пишет Mothership.
Инцидент произошёл ночью 21 декабря у закусочной Fork & Spoon. 73-летний Фу Суан Чу стоял на веранде, ожидая своей очереди в туалет, когда 57-летний Тео Энг Чай попытался пройти в помещение первым.
Между мужчинами завязался спор, переросший в драку, в ходе которой Чай нанёс сопернику удар в область головы. Это привело к перелому щитовидного хряща у пожилого человека. Происшествие засняли камеры видеонаблюдения.
Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.
Нападавший отказался давать показания и сейчас находится под стражей. Первое судебное заседание по его делу назначено на 30 декабря.
