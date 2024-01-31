Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Учительница занялась сексом со школьницей и избежала тюрьмы благодаря ученикам

Учительница занялась сексом со школьницей и избежала тюрьмы благодаря ученикам

NYP: Учительница из США избежала тюрьмы за совращение школьницы
31 января 2024, 09:13
Фото: istock / Igor Vershinsky

Фото: istock / Igor Vershinsky

В США учительница рисования из штата Нью-Джерси смогла избежать тюрьмы за совращение 17-летней школьницы. Об этом пишет New York Post.

45-летyнюю Кристин Кнудсе арестовали в сентябре 2021 года за то, что занималась интимом с ученицей школы, в которой работала, в 2017 году. Помимо этого, она с девочкой употребляла какие-то «опасные вещества».

Учительница, которая преподавала больше 20 лет, признала вину. Помимо этого, суд учел письма ее бывших учеников, которые заявляли, что Кнудсен «оказывала на них положительное влияние». Адвокат женщины отметил, что она начала запретные отношения с несовершеннолетней из-за трудной в жизни и злоупотребления психоактивными веществами.


Суд приговорил ее к трем годам условного заключения и пожизненному нахождению под надзором властей. Если она нарушит условия надзора, то отправится в тюрьму. Кнудсен также внесли в список лиц, совершивших половые преступления и запретили общаться с пострадавшей.

Читайте также:

В Южной Корее разбился американский F-16

Суд в Брянской области на 13 лет осудил поджигателя релейного шкафа

Карасин: Надо проверить психику осквернителя памятника блокадникам в Ереване

#суд
#сша
#школы
#адвокат
#женщины
#письма
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье поймали банду квартирных воров
31 января 2024, 09:24

Фото: Фотобанк МО

Группу из трёх рецидивистов, промышлявших квартирными кражами, задержали в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, два преступника проникли днём в один из многоквартирных домов в Жуковском при помощи универсального ключа от домофона, выбрали квартиру, позвонили в дверь и убедились, что дома никого нет, а затем вскрыли замок отмычкой. Из квартиры они вынесли драгоценности и деньги на общую сумму более 500 тысяч рублей, а потом скрылись на машине, в которой их ждал третий участник банды», — говорится в сообщении.
Подозреваемых задержали в Коломне. Ими оказались ранее судимые жители Ивановской области 44, 38 и 37 лет. В их машине полицейские обнаружили часть украденного, а также набор отмычек. В ходе следствия было установлено, что банда тем же способом обворовала ещё две квартиры — в Орехово-Зуеве и Мытищах. Сейчас полиция выясняет, есть ли на счету задержанных и другие преступления, а также устанавливает возможных сообщников.

Читайте также:

Рядом с жилым домом в Москве обнаружили похожий на СВУ предмет

В Подмосковье муж дважды выстрелил в жену, а после накинулся с ножом

В Свердловской области пенсионер застрелил соседа после ссоры из-за снега
#кражи
#криминал
#полиция
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Танкер «Остров Сахалин» выведен из дрейфующих льдов на чистую воду
31 января 2024, 08:29

Фото: istockphoto/Sergey Zemnuhov

Терпящий бедствие в Охотском море российский танкер «Остров Сахалин» освобождён из ледового плена. Спасательный буксир «Берингов пролив» сумел вывести корабль на чистую воду.
Начальник морского спасательного центра в Южно-Сахалинске Марк Корженко в разговоре с РИА Новости высоко оценил слаженную работу экипажа буксира и Сахалинского филиала морской спасательной службы. Он напомнил, что из-за обилия дрейфующих льдов, толщина которых была больше, чем обычно, спасательное судно долгое время не могло приблизиться к танкеру для оказания помощи.

Благодаря умелому маневрированию и чётким действиям экипажа, буксир «Берингов пролив» наконец пробился к грузовому кораблю. Затем спасатели вывели «Остров Сахалин» на чистую воду. В порт назначения Находку не получивший серьёзных повреждений корабль проследует своим ходом. Представитель компании-судовладельца ранее сообщал, что толщина льда в районе, где застрял танкер, составляла около полуметра.

Читайте также:

Спасательное судно не смогло подойти к застрявшему во льдах танкеру РФ

В Турции отбуксировали второй следовавший в Россию танкер

После циклона начала работать паромная переправа между Сахалином и материком
#спасатели
#судно
#корабль
#сахалин
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Количество диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке возросло
Замгенпрокурора Демешин заявил о попытках расшатать ситуацию на Дальнем Востоке
31 января 2024, 07:54

Фото: istock / Aleksei Smyshliaev

Дальневосточные регионы относительно безопасные, но на их территории увеличилось количество диверсий и попыток шпионажа по заказу Украины. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья, сообщает ТАСС.

«Мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию... Вскрыты случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС РФ», — отметил замгенпрокурора.
Демешин заявил, что такие преступления могут осуществлять граждане России, выполняя заказ иностранных спецслужб за вознаграждение. Он уточнил, что сотрудники правоохранительных органов смогли пресечь все подобные попытки.

За 2023 год в дальневосточном округе было выявлено 30 случаев дискредитации действий ВС РФ.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ при необходимости может установить контроль над Одессой, освободив город от украинских войск с целью обеспечения безопасности Крыма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Южной Корее разбился американский F-16

Суд в Брянской области на 13 лет осудил поджигателя релейного шкафа

Карасин: Надо проверить психику осквернителя памятника блокадникам в Ереване
#регионы
#сотрудники
#вс рф
#прокуратура
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Южной Корее разбился американский F-16
Yonhap News: в Южной Корее разбился американский истребитель F-16
31 января 2024, 05:13

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В среду, 31 января, истребитель F-16 ВВС США, находившийся в Южной Корее, потерпел крушение в районе города Кунсан.
Как сообщает Yonhap News, инцидент произошел примерно в 8:40 утра местного времени, и самолет упал в море. Пилот был спасен и не получил повреждений. Это уже не первый случай потери истребителя F-16 в данной провинции — в декабре прошлого года аналогичный инцидент произошел во время тренировок, но пилот сумел катапультироваться в безопасности. В отдельном случае, связанном с другим типом военного воздушного средства, вертолет MH-60R ВМС США разбился в Калифорнии во время тренировочного полета недалеко от Сан-Диего.

Читайте также:

Выживший пилот разбившегося Falcon 10 рассказал о трагедии

Пилота разбившегося в Афганистане Falcon 10 экстренно госпитализировали в Москве

В Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, погиб один человек
#самолет
#пилот
#сша
#море
#вертолёт
#человек
#инцидент
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фасад дома в Пересвете треснул из-за незаконной перепланировки
30 января 2024, 22:04

Фото: телеграм-канал главы г. о. Сергиев Посад Дмитрия Акулова

Трещина на фасаде дома в Пересвете городского округа Сергиев Посад образовалась из-за несогласованно проведённой перепланировки. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«Дом – бывшее общежитие, не в лучшем состоянии. Там прописаны 120 человек, живут только 24. Долгое время в этом доме жили люди, которые превратили общежитие в помойку и без разрешения занимались перепланировкой, изменяли ванные и туалеты. Стены долгое время мокли. Причину ЧП выяснили быстро», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
Он добавил, что сейчас специалисты оценивают состояние дома.
«Наше управление технического надзора капитального ремонта уже работает на площадке, оценивает состояние дома с помощью спецтехники, в том числе комплекса «Струна». Это профессионалы, которые несут ответственность за свои решения», – отметил вице-губернатор.
В гостиницу временно поселили 15 жильцов, постоянно проживающих в доме. Остальные разъехались по родственникам, заключил Хромушин.

Ранее сообщалось, что 29 января на фасаде многоквартирного пятиэтажного дома на улице Октябрьской в Пересвете образовалась трещина. Около 120 человек были оперативно эвакуированы и размещены в ДК «Космос».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по стать об оказании управляющей компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Читайте также:

В подмосковном Пересвете по фасаду треснул многоэтажный жилой дом

В Подмосковье за ненадлежащее содержание территорий выписаны штрафы на сумму 27 млн рублей

Подмосковные спасатели освободили из-под замка слабовидящую женщину
#евгений хромушин
#дом
#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрыв прогремел рядом с ТЭЦ в московском районе Гольяново
30 января 2024, 21:55

Фото: iStock/dzika_mrowka

Громкий взрыв прогремел на территории ТЭЦ в столичном районе Гольяново, кадры происходящего публикует Telegram-канал SHOT.
П информации СМИ, громкий взрыв со вспышкой раздался вечером 30 января на территории теплоэлектроцентрали номер 23 в столичном районе Гольяново.

Сообщается, что на станции взорвался трансформатор.

Внешних признаков пожара не видно, однако, вокруг станции собрались несколько пожарных расчётов. Спасателей на территорию станции пока не пускают.

По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее ​рядом с жилым домом в Москве обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Читайте также:

Рядом с жилым домом в Москве обнаружили похожий на СВУ предмет

В питерской школе произошёл взрыв

Беспилотник взорвался на территории лагеря в Ростовской области
#взрыв
#станции
#москва
#тэц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рядом с жилым домом в Москве обнаружили похожий на СВУ предмет
30 января 2024, 21:19

Фото: iStock/aerogondo

В арке жилого дома в Москве обнаружили похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ) предмет, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл на Измайловском бульваре.

Местный житель шёл через арку многоквартирного дома и обратил внимание на неопознанный предмет, представляющий из себя несколько длинных батареек, перемотанных монтажным скотчем, из которых торчат провода. Мужчина не стал медлить и сразу же вызвал к месту происшествия правоохранителей.

В настоящий момент район, в котором обнаружили, предположительно, самодельное взрывное устройство, оцеплен от 13-й до 15-й Парковой улицы.

Читайте также:

При взрыве у кладбища с могилой Сулемани в Иране пострадали 188 человек

Беспилотник с взрывчаткой сбросили на машину скорой помощи в ДНР

БПЛА ВСУ попытался атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области
#москва
#взрывчатка
#полиция
#сву
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самолёт «Победы» экстренно посадили во Внуково из-за потерявшей сознание женщины
30 января 2024, 21:10

Фото: iStock/Sitikka

Самолёт авиакомпании «Победа» экстренно посадили в столичном аэропорту Внуково из-за пассажирки, которая потеряла сознание, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, самолёт выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару, когда одной из женщин, находившихся на борту, стало плохо. Сперва она пожаловалась на ухудшение состояния бортпроводникам, а потом и вовсе упала в обморок.

Капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке самолёта в московском аэропорту Внуково, поскольку привести пассажирку в чувства на борту самолёта не удалось.

Отмечается, что в настоящий момент женщину уже успешно передали в руки врачам скорой помощи. При этом, что конкретно случилось с пассажиркой — пока остаётся неизвестным.

Читайте также:

Пассажирский самолет не смог вылететь в Москву из-за отказа генератора

В Анталье приземлился самолёт из-за криков о помощи из багажного отделения

СКР: У разбившегося в Афганистане Falcon 10 не было лицензии на перевозки
#самолет
#внуково
#санкт-петербург
#скорая помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина-водитель погибла, врезавшись в автобус под Воскресенском
30 января 2024, 21:02

Фото: Istockphoto / z1b

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства крупной аварии в городском округе Воскресенск, где легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Погибла женщина-водитель машины, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«ДТП произошло в 17:20 на седьмом километре автодороги Воскресенск – Виноградово. Автомобиль «Лада» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель легковой машины – женщина 1992 года рождения – погибла на месте», – говорится в сообщении.
Уточняется, что других погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено. В ведомстве попросили водителей учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.

Читайте также:

Глава Минпросвещения РФ Кравцов попал в ДТП в центре Москвы

Драматурга Гельмана сбила машина в центре Москвы

В аварии с автобусом на Урале погибли двое военных, вернувшихся со спецоперации
#подмосковье
#дтп
#авария
#воскресенск
#московская область
#водитель
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф