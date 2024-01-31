Учительница занялась сексом со школьницей и избежала тюрьмы благодаря ученикам

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В США учительница рисования из штата Нью-Джерси смогла избежать тюрьмы за совращение 17-летней школьницы. Об этом пишет New York Post.
45-летyнюю Кристин Кнудсе арестовали в сентябре 2021 года за то, что занималась интимом с ученицей школы, в которой работала, в 2017 году. Помимо этого, она с девочкой употребляла какие-то «опасные вещества».
Учительница, которая преподавала больше 20 лет, признала вину. Помимо этого, суд учел письма ее бывших учеников, которые заявляли, что Кнудсен «оказывала на них положительное влияние». Адвокат женщины отметил, что она начала запретные отношения с несовершеннолетней из-за трудной в жизни и злоупотребления психоактивными веществами.
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Алина Юрчак