В США помощница учителя созналась в совращении 14-летних школьников

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В США жительница штата Кентуки Эллен Филлипс призналась в совращении школьников, пишет Lexington Herald Leader.
Бывшая помощница учителя предстала перед судом и признала вину в совращении школьников от 14 до 16 лет. В судебных документах указывается, что женщина соблазняла школьников в соцсетях и мессенджерах. В некоторых случаях их общение заканчивалось личной встречей и сексуальной связью.
Например, одного из 15-летних мальчиков Филлипс в социальных сетях уговаривала заняться сексом, но тот не мог выйти из дома, потому что его родители ещё не спали. В ответ женщина перечислила возможные предлоги, под которым мальчик сможет улизнуть из дома, а также предложила подростку алкоголь и оральный секс.
Филлипс предъявили обвинения в противоестественных сексуальных отношениях и изнасилованиях. Помощнице учителя может быть назначено наказание от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.
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Например, одного из 15-летних мальчиков Филлипс в социальных сетях уговаривала заняться сексом, но тот не мог выйти из дома, потому что его родители ещё не спали. В ответ женщина перечислила возможные предлоги, под которым мальчик сможет улизнуть из дома, а также предложила подростку алкоголь и оральный секс.
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Диана Аванесян