Женщина занялась сексом после 10 лет воздержания и оказалась в больнице

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Писательница и журналистка Ронни Гордон оказалась в больнице после первого за 10 лет секса.
Свой опыт она описала в колонке для издания HuffPost.
По словам Гордон, её 10-летнее воздержание не было сознательным. Сначала у неё случился развод после 13 лет брака, затем было ещё одно тяжелое расставание после 4 лет отношений.
Ранее сообщалось, что житель столицы переборщил с наркотиками, после чего угодил в больницу с переломом пениса, об это сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 35-летний москвич решил поэкспериментировать с наркотическими веществами и смешал мефедрон с кокаином. После этого он и его партнёрша приступили к занятию любовью. Однако, что-то пошло не по сценарию. Во время смены поз возлюбленная экспериментатора услышала хруст, а сам мужчина почувствовал боль.
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По словам Гордон, её 10-летнее воздержание не было сознательным. Сначала у неё случился развод после 13 лет брака, затем было ещё одно тяжелое расставание после 4 лет отношений.
«После всего этого я просто не могла найти вторую половинку. В конце концов я удалила анкету со всех платных сайтов знакомств и перестала пытаться с кем-то познакомиться», — пишет Гордон.Хотя женщина и не искала близости, она случайно познакомилась с мужчиной. Но первая попытка заняться сексом оказалась мало успешной: женщина почувствовала боль, пошла кровь.
«Мы остановились и легли спать, но кровотечение не прекращалось, поэтому мы поехали в больницу», —вспоминает Гордон.Врачи установили, что кровь появилась из-за механического повреждения стенок влагалища. Женщине сказали, что при повторной попытке секса, ситуация может повториться. Позже писательница выяснила, что её интимную проблему вызвали ранее перенесенные рак и лекарства, которые она принимала для лечения.
«Рак может остановить выработку эстрогена в яичниках, что приводит к появлению признаков, похожих на менопаузу, таких как истончение и сухость влагалища», —пишет женщина.Но лекарства и специальные кремы, а также упражнения Кегеля вернули ей способность заниматься сексом.
Ранее сообщалось, что житель столицы переборщил с наркотиками, после чего угодил в больницу с переломом пениса, об это сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 35-летний москвич решил поэкспериментировать с наркотическими веществами и смешал мефедрон с кокаином. После этого он и его партнёрша приступили к занятию любовью. Однако, что-то пошло не по сценарию. Во время смены поз возлюбленная экспериментатора услышала хруст, а сам мужчина почувствовал боль.
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Мария Фирсова