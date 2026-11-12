Учительнице могут дать пожизненное за совращение ученика
Учительница из Австралии признала вину в совращении 15-летнего ученика. Об этом сообщает The Daily Star.
По информации издания, 25-летняя Элла Клементс преподавала в католической школе для мальчиков в Сиднее, где и завязала «отношения» с подопечным. Семья подростка узнала об этом благодаря семейной традиции оставлять телефоны на столе: близкие заметили, что юноше приходят непристойные сообщения от одной из учительниц. Родственники обратились в полицию, после чего педагога задержали прямо в школе.
Женщина упала в обморок, когда на нее надевали наручники. Ей предъявили ряд обвинений, однако часть из них, включая половой акт с несовершеннолетним при отягчающих обстоятельствах, сняли при сделке о признании вины.
Фигурантку также уволили из школы. По словам директора, учреждение сотрудничает с полицией с момента появления обвинений. Экс-педагог может получить пожизненное.
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