Срок, переезд и автокатастрофа: как сложилась жизнь 15-летнего ученика и 28-летней учительницы после секс-скандала

Фото: соцсети Ангелины Дорофеевой
В 2016 году вся страна наблюдала за громкой историей, героиней которой стала учительница начальных классов из Волжского – тогда еще 28-летняя Ангелина Дорофеева: она соблазнила 15-летнего школьника Алексея Булычева. Оба многое рассказали на различных ток-шоу, однако кое-что осталось скрыто от общественности.
О том, была ли любовь между скандальной парой, а также как сложились жизни героев этой резонансной истории, расскажет редакция «Радио 1».
Весной 2016 года СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении Дорофеевой — «половое сношение» и «развратные действия» с несовершеннолетним. Уточняется, что Ангелине также назначила два года условного срока.
По словам самого Алексея, все произошедшее воспринимается для него сейчас лишь как первый опыт. Он утверждает, что это была влюбленность, но уж точно не любовь. А роман закрутился довольно просто, вспоминает парень.
Молодой человек отметил, что с каждым днем их отношения развивались все больше, при этом они не задумывались о последствиях. Когда родители Алексея узнали об этих отношениях, их жизни кардинально изменились.
Сегодня Алексей живет в Москве, куда переехал со своей семьей, а также прошел курсы программиста.
Как заявляет Булычев, о прошлом он давно не вспоминает. Примечательно, что судиться с бывшей учительницей Алексей не хотел и не стал бы.
В отличие от Алексея, у которого жизнь после случившегося стала налаживаться, Ангелине с каждым днем становилось все хуже. Женщину уволили из школы, с имеющейся судимостью на работу ее не принимали, по этой причине приходилось выживать благодаря случайным заработкам. После суда своих детей Дорофеева так и не увидела.
В декабре 2017 года Ангелина разбилась в автокатастрофе. Из четырех находившихся внутри людей погибла лишь она. Водителя Магомеда Ильясова, который, кстати, впервые в ту ночь видел Ангелину, посадили в тюрьму.
Незадолго до гибели Алексей случайно встретил Ангелину. Это случилось как раз перед переездом в Москву.
По его словам, он не был потрясен, когда узнал о смерти Дорофеевой. Булычев уверен, что это судьба. Он также посоветовал школьникам и педагогам действовать, как велит душа, однако всегда думать о последствиях.
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Как начался скандальный роман 28-летней учительницы и 15-летнего подростка
Весной 2016 года СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении Дорофеевой — «половое сношение» и «развратные действия» с несовершеннолетним. Уточняется, что Ангелине также назначила два года условного срока.
Фото: iStock/Zolnierek
По словам самого Алексея, все произошедшее воспринимается для него сейчас лишь как первый опыт. Он утверждает, что это была влюбленность, но уж точно не любовь. А роман закрутился довольно просто, вспоминает парень.
«Сначала я поинтересовался татуировками учительницы, потом спросил соцсети. Там мы уже общались на «ты». Через два дня она сама задала вопрос о том, хочу ли я с ней встречаться», — говорит Булычев.
Молодой человек отметил, что с каждым днем их отношения развивались все больше, при этом они не задумывались о последствиях. Когда родители Алексея узнали об этих отношениях, их жизни кардинально изменились.
Как сегодня живет экс-возлюбленный осужденной за педофилию учительницы
Сегодня Алексей живет в Москве, куда переехал со своей семьей, а также прошел курсы программиста.
«Когда мы ездили на ток-шоу, нам Москва очень понравилась. У меня появилось понимание, что здесь люди больше зарабатывают и в целом уровень жизни выше. Поэтому мы решили остаться», — пояснил он.
Как заявляет Булычев, о прошлом он давно не вспоминает. Примечательно, что судиться с бывшей учительницей Алексей не хотел и не стал бы.
Поломала карьеру, а потом и всю жизнь: гибель Ангелины Дорофеевой в автокатастрофе
В отличие от Алексея, у которого жизнь после случившегося стала налаживаться, Ангелине с каждым днем становилось все хуже. Женщину уволили из школы, с имеющейся судимостью на работу ее не принимали, по этой причине приходилось выживать благодаря случайным заработкам. После суда своих детей Дорофеева так и не увидела.
Фото: соцсети Ангелины Дорофеевой
В декабре 2017 года Ангелина разбилась в автокатастрофе. Из четырех находившихся внутри людей погибла лишь она. Водителя Магомеда Ильясова, который, кстати, впервые в ту ночь видел Ангелину, посадили в тюрьму.
Незадолго до гибели Алексей случайно встретил Ангелину. Это случилось как раз перед переездом в Москву.
«Мы с ней заговорили. Она сказала, что не обижается ни на что, но не понимает, за что ей это все досталось. Мне было ее жаль, выглядела неважно. Было жаль, что сама загубила себя», — вспоминает молодой человек.
По его словам, он не был потрясен, когда узнал о смерти Дорофеевой. Булычев уверен, что это судьба. Он также посоветовал школьникам и педагогам действовать, как велит душа, однако всегда думать о последствиях.
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Екатерина Коршунова