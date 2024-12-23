Учительницу из Томской области обвиняют в избиении ребенка с аутизмом — видео

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В Томской области учительницу обвинили в избиении школьника с аутизмом. Конфликт между учеником и педагогом произошёл в холле школы № 7 города Колпашево, по-видимому, во время перемены.
Об инциденте рассказал телеграм-канал Mash Siberia, снабдив пост соответствующей видеозаписью. На кадрах можно увидеть, как мальчик сначала сильно кричит на учительницу, а потом замахивается на неё портфелем. После этого женщина решительно и быстро идёт в его сторону, после чего наносит как минимум один удар. На этом запись обрывается.
Роликом уже заинтересовались правоохранители. Полиция и областная прокуратура уже начали проверку по факту происшедшего. Своё расследование обстоятельств конфликта между учительницей и школьником проведёт также специальная комиссия регионального министерства образования. По словам матери пострадавшего мальчика, детей в интернате колотят регулярно.
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Александр Бойцов